В Таганроге задержали мужчину по делу об убийстве в Петербурге в 2024 году

В городе Таганроге сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемого в убийстве, совершённом более двух лет назад в Санкт-Петербурге. Фигурант был взят по месту жительства и в ближайшее время будет этапирован в Северную столицу для проведения следственных действий.