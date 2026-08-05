Нижегородка пострадала на пожаре в многоквартирном доме на улице Ильича

В Автозаводском районе на пожаре в многоквартирном доме пострадала местная жительница. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Возгорание произошло в жилом доме на улице Ильича. Огонь охватил квартиру на площади 30 квадратных метров, а затем перекинулся на чердак. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров.
Из здания эвакуировали пятерых человек. Пострадала 50-летняя хозяйка загоревшейся квартиры.
На месте происшествия работали 29 человек личного состава и 7 единиц спецтехники МЧС России. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 42-летнего серийного поджигателя задержали в Володарском округе.