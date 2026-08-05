Минобороны: Российская ПВО сбила 200 беспилотников ВСУ за день 5 августа

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение среды, 5 августа, сбили 200 беспилотников украинской армии. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в публикации в ведомственном Telegram-канале.
Уточняется, что дроны уничтожались над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря.
В этот же день стало известно, что в результате удара украинской армии по медицинскому учреждению в Донецке погибла пенсионерка, еще две женщины получили ранения. Больницу атаковал вражеский дрон.
Кроме того, 3 августа БПЛА ВСУ взорвался во дворе частного дома в хуторе Первомайский Краснояружского округа Белгородской области. Пострадали трехлетний мальчик и его бабушка.