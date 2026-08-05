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Стали известны подробности покушения на главу компании — создателя «Упыря»

РИА Новости: глава «Уралдронзавода» Ткачук не успел сесть в подорванную машину.

Источник: AP 2024

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Водитель машины, при взрыве которой пострадал генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук, находился в ней один, сообщили РИА Новости в оперативных службах.

«Ткачук сесть в нее не успел», — рассказали там.

Как уточнил собеседник агентства, сейчас Ткачук находится в стабильном состоянии, угроза жизни миновала.

Глава компании — создателя БПЛА «Упырь» пострадал вечером 4 августа после взрыва автомобиля Mercedes в поселке Большой Исток в Свердловской области. Как уточняли в экстренных ведомствах, водитель погиб на месте, а Ткачука увезли в реанимацию.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.

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