Стали известны подробности покушения на главу компании — создателя «Упыря»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Водитель машины, при взрыве которой пострадал генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук, находился в ней один, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
«Ткачук сесть в нее не успел», — рассказали там.
Как уточнил собеседник агентства, сейчас Ткачук находится в стабильном состоянии, угроза жизни миновала.
Глава компании — создателя БПЛА «Упырь» пострадал вечером 4 августа после взрыва автомобиля Mercedes в поселке Большой Исток в Свердловской области. Как уточняли в экстренных ведомствах, водитель погиб на месте, а Ткачука увезли в реанимацию.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.