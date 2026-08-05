Кровь в прямом эфире: популярного тиктокера застрелили у ресторана

Инцидент произошел у одного из заведений быстрого питания. Блогер находился там вместе с приятелями. В какой-то момент к компании подъехали двое неизвестных на мотоцикле — оба были в защитных шлемах. Один из них открыл огонь. Пули оказались смертельными для Гастелума.