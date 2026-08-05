Кровь в прямом эфире: популярного тиктокера застрелили у ресторана

В мексиканском городе Кульякан совершено нападение на популярного блогера Сезара Гастелума. Мужчину застрелили в тот момент, когда он вел прямую трансляцию в соцсети TikTok. Об этом информирует Reuters со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел у одного из заведений быстрого питания. Блогер находился там вместе с приятелями. В какой-то момент к компании подъехали двое неизвестных на мотоцикле — оба были в защитных шлемах. Один из них открыл огонь. Пули оказались смертельными для Гастелума.
Власти штата Синалоа уже подтвердили факт гибели блогера. По данному факту правоохранительные органы начали расследование. В районе стрельбы полиция развернула масштабные оперативные мероприятия.
Известно, что у убитого было почти 600 тысяч подписчиков в интернете. Как обращают внимание местные СМИ, убийство произошло на фоне нового витка криминального противостояния в Кульякане — административном центре Синалоа. В регионе продолжаются столкновения между преступными группами, которые борются за влияние в этой части страны.
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