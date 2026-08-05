Король сплетен из нулевых экстренно госпитализирован из прямого эфира

В середине 2000-х годов Перес Хилтон был одной из самых громких фигур в мире гламурных новостей и таблоидов. Его сайт ежедневно поставлял эксклюзивные материалы о жизни Бритни Спирс, Линдси Лохан и других звезд первой величины. Позже блогер неоднократно признавал, что в погоне за популярностью переступил границы, и приносил извинения знаменитостям за ту самую токсичную культуру, на которой фактически выстроил свою карьеру.