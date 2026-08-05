Король сплетен из нулевых экстренно госпитализирован из прямого эфира

Американский блогер Перес Хилтон, известный в нулевые годы как главный распространитель светских сплетен, попал в больницу после происшествия во время прямой трансляции. Об этом сообщает Би-би-си.
Речь идет о 48-летнем Марио Лавандейре — именно так на самом деле зовут блогера. По данным источника, во время стрима он нанес себе телесные повреждения. Официальные власти подтвердили факт экстренной госпитализации.
Медики диагностировали у Лавандейры острый кризис психического здоровья.
В середине 2000-х годов Перес Хилтон был одной из самых громких фигур в мире гламурных новостей и таблоидов. Его сайт ежедневно поставлял эксклюзивные материалы о жизни Бритни Спирс, Линдси Лохан и других звезд первой величины. Позже блогер неоднократно признавал, что в погоне за популярностью переступил границы, и приносил извинения знаменитостям за ту самую токсичную культуру, на которой фактически выстроил свою карьеру.
С уходом эпохи блогов былой славы не осталось. В последнее время Лавандейра ведет YouTube-канал, выпускает подкасты и живет в Майами, где воспитывает троих детей. Информации о его текущем состоянии на момент публикации не поступало.
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