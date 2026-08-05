Состояние гендиректора «Уралдронзавода» Ткачука стабильно, угрозы жизни нет

Состояние генерального директора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука, который занимается производством дронов «Упырь», стабильно, угрозы его жизни нет. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
«Он в реанимации, угрозы жизни нет. Состояние стабильное», — сказал источник в силовых структурах.
Напомним, под Екатеринбургом взорвали автомобиль в поселке Большой Исток. Сообщалось, что Ткачук находится в тяжелом состоянии находится в реанимации. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
При этом водитель гендиректора «Уралдронзавода» Ткачука погиб. По предварительным данным, взрыв раздался прямо за его спиной. Водитель по совместительству был и охранником Ткачука.