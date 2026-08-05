Состояние гендиректора «Уралдронзавода» Ткачука стабильно, угрозы жизни нет

Напомним, под Екатеринбургом взорвали автомобиль в поселке Большой Исток. Сообщалось, что Ткачук находится в тяжелом состоянии находится в реанимации. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ).