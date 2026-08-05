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Состояние гендиректора «Уралдронзавода» Ткачука стабильно, угрозы жизни нет

Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук находится в реанимации.

Источник: Комсомольская правда

Состояние генерального директора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука, который занимается производством дронов «Упырь», стабильно, угрозы его жизни нет. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Он в реанимации, угрозы жизни нет. Состояние стабильное», — сказал источник в силовых структурах.

Напомним, под Екатеринбургом взорвали автомобиль в поселке Большой Исток. Сообщалось, что Ткачук находится в тяжелом состоянии находится в реанимации. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

При этом водитель гендиректора «Уралдронзавода» Ткачука погиб. По предварительным данным, взрыв раздался прямо за его спиной. Водитель по совместительству был и охранником Ткачука.