«Пугаются и убегают»: Некоторые жители Сеуты приютили у себя потерянных детей-мигрантов

Ранее сообщалось, что с 30 июля по 4 августа при попытке попасть в Сеуту погиб 141 человек, тела которых найдены в Сеуте и Марокко, при этом данные значительно расходятся с официальными оценками властей. Организация отслеживает ситуацию на миграционных маршрутах. Красный Крест и организация «Юг-Юг» впервые за пять дней раздали еду — воду, молоко, хлеб, печенье и консервы — двум тысячам мигрантов на пляже Трамполин, а полиция следила за порядком. Ситуация начала смягчаться спустя пять дней кризиса.