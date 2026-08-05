«Пугаются и убегают»: Некоторые жители Сеуты приютили у себя потерянных детей-мигрантов

«С детьми мы стараемся вести себя очень осторожно. Они полностью потеряны, не понимают, как себя вести и чего ожидать от полиции. Многие пугаются и убегают, не осознавая, что мы находимся здесь для того, чтобы им помочь», — рассказал сотрудник полиции.
Многие подростки ночуют на пляжах, возле промышленных зданий или в домах местных жителей, которые временно предоставляют им еду и кров. Ситуация осложняется нехваткой мест в официальных центрах приёма: при штатной вместимости в 29 мест под опекой властей уже находятся 862 ребёнка. Власти начали переоборудовать две школы (Reina Sofia и Principe Felipe) во временные убежища.
«Я сам отец четырёх детей. Мы приняли у себя трёх девочек, им примерно от 13 до 15 лет. Их не разместили в центре приема несовершеннолетних, а оставить детей на улице я не мог — для девочек это слишком опасно», — рассказал РИА «Новости» местный житель Мехди.
Многие мигранты не знают, как зарегистрироваться в системе помощи, и продолжают бродить по городу. Волонтёры и неравнодушные граждане стараются помогать им с питанием, одеждой и оформлением документов. Полиция ежедневно обследует окраинные районы, чтобы выявить новых нуждающихся и передать их социальным службам. Министерство молодежи Испании пообещало дополнительное финансирование для расширения инфраструктуры приёма.
Ранее сообщалось, что с 30 июля по 4 августа при попытке попасть в Сеуту погиб 141 человек, тела которых найдены в Сеуте и Марокко, при этом данные значительно расходятся с официальными оценками властей. Организация отслеживает ситуацию на миграционных маршрутах. Красный Крест и организация «Юг-Юг» впервые за пять дней раздали еду — воду, молоко, хлеб, печенье и консервы — двум тысячам мигрантов на пляже Трамполин, а полиция следила за порядком. Ситуация начала смягчаться спустя пять дней кризиса.
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