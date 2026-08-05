В Санкт-Петербурге вынесли приговор киллеру за четыре убийства в 1990-х годах

Следствие и суд установили, что в октябре 1994 года фигурант вместе с приятелем вошли в состав организованной преступной группы. За деньги они совершили убийство мужчины в октябре 1994 года, застрелив его у дома в городе Ломоносове, а также ранили его водителя. В декабре того же года они убили ножом еще одного человека. В январе 1995-го в Ленинградской области они убили двух человек. Уголовное дело в отношении приятеля фигуранта выделено в отдельное производство.