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Энергетики назвали причину блэкаута в Грузии

Масштабное отключение электроэнергии по всей Грузии связано с плановыми испытаниями на агрегатах Ингури ГЭС.

Масштабное отключение электроэнергии по всей Грузии связано с плановыми испытаниями на агрегатах Ингури ГЭС. Об этом заявили в Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжению республики.

Как пояснил член комиссии Гиоргий Пангани, в этот день Государственная электроэнергетическая система проводила испытания энергоблоков станции. Их целью было выявление и оценка слабых мест в системе с учетом аварий, произошедших 24 и 25 июля.

В рамках тестирования предусматривалась работа грузинской энергосистемы в изолированном режиме. Пангани подчеркнул, что такой режим сопряжен со значительными техническими рисками, включая вероятность полного отключения всей системы. В результате испытаний она была полностью отключена.

В настоящее время проводится детальный анализ инцидента. Специалисты дают оценку произошедшему, чтобы установить точные причины аварии и не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.

Ранее мы писали: В Грузии зафиксировано третье крупное отключение электроэнергии за последние четырнадцать дней.

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