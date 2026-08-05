Трамвай с 30 пассажирами сошел с рельсов и столкнулся с ЛЭП в Нижнем Тагиле

Трамвай маршрута № 12 с порядка 30 пассажирами в салоне сошел с рельсов и въехал в опору ЛЭП на улице Кулибина в Нижнем Тагиле. За медицинской помощью обратились шесть пассажиров, среди которых двое детей. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.