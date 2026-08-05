Трамвай с 30 пассажирами сошел с рельсов и столкнулся с ЛЭП в Нижнем Тагиле

Трамвай маршрута № 12 с порядка 30 пассажирами в салоне сошел с рельсов и въехал в опору ЛЭП на улице Кулибина в Нижнем Тагиле. За медицинской помощью обратились шесть пассажиров, среди которых двое детей. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
По данным ведомства, у трамвая во время движения сошла с рельсов задняя тележка, вагон потерял управление и наехал на опору линии электропередачи. По словам вагоновожатой, она ощутила резкий толчок, после чего применила экстренное торможение.
— На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены необходимые процессуальные действия, осуществлены замеры, опрошены очевидцы. По факту ДТП проводится проверка, — передает официальный Telegram-канал свердловского ГАИ.
Другое ДТП произошло 10 июня, когда рейсовый автобус выехал на тротуар с людьми в центре Екатеринбурга. Инцидент случился у храма «Большой Златоуст». Автобус, который проезжал перекресток, задел поворачивавший автомобиль, после чего выехал на тротуар, где в этот момент находились люди.