Мексиканского блогера застрелили в прямом эфире

Как рассказали местные власти, Гастелум, имевший аудиторию почти в 600 тысяч подписчиков, находился с друзьями возле ресторана быстрого питания. В этот момент на мотоцикле подъехали двое неизвестных в шлемах. Один из них выстрелил в блогера прямо во время трансляции, ранение оказалось смертельным.