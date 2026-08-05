Мексиканского блогера застрелили в прямом эфире

В мексиканском Кульякане погиб известный видеоблогер Сесар Гастелум. Инцидент случился, когда он вёл прямой эфир в соцсети TikTok, передает Reuters.
Как рассказали местные власти, Гастелум, имевший аудиторию почти в 600 тысяч подписчиков, находился с друзьями возле ресторана быстрого питания. В этот момент на мотоцикле подъехали двое неизвестных в шлемах. Один из них выстрелил в блогера прямо во время трансляции, ранение оказалось смертельным.
В администрации штата Синалоа подтвердили факт смерти Гастелума и заявили о запуске официального расследования по данному делу. В зоне происшествия власти ввели усиленный полицейский режим и провели крупную операцию.
Журналисты подчеркивают, что убийство случилось на фоне серьезного роста преступности в Кульякане, который является административным центром Синалоа. Там не утихает борьба между криминальными объединениями за влияние в этом районе.
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