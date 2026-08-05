Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мексиканского блогера застрелили в прямом эфире

В мексиканском городе Кульякан был убит популярный блогер Сезар Гастелум.

Источник: Аргументы и факты

В мексиканском Кульякане погиб известный видеоблогер Сесар Гастелум. Инцидент случился, когда он вёл прямой эфир в соцсети TikTok, передает Reuters.

Как рассказали местные власти, Гастелум, имевший аудиторию почти в 600 тысяч подписчиков, находился с друзьями возле ресторана быстрого питания. В этот момент на мотоцикле подъехали двое неизвестных в шлемах. Один из них выстрелил в блогера прямо во время трансляции, ранение оказалось смертельным.

В администрации штата Синалоа подтвердили факт смерти Гастелума и заявили о запуске официального расследования по данному делу. В зоне происшествия власти ввели усиленный полицейский режим и провели крупную операцию.

Журналисты подчеркивают, что убийство случилось на фоне серьезного роста преступности в Кульякане, который является административным центром Синалоа. Там не утихает борьба между криминальными объединениями за влияние в этом районе.

Ранее сообщалось, что мужчина принял соседа в курятнике за медведя и застрелил его.