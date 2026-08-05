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Китайский электрокар Zeekr загорелся в элитном поселке «Покровские холмы»

Китайский электрокар Zeekr 001 загорелся на территории элитного столичного поселка «Покровские холмы». Об этом в среду, 5 августа, сообщили в Telegram-канале Mash.

Китайский электрокар Zeekr 001 загорелся на территории элитного столичного поселка «Покровские холмы». Об этом в среду, 5 августа, сообщили в Telegram-канале Mash.

Как утверждали очевидцы, сначала из-под машины послышались щелчок и шипение, после чего повалил дым и начался пожар. Возгорание пытались потушить подручными средствами, однако успеха добиться не удалось. К приезду пожарных автомобиль выгорел полностью.

Инцидент случился в КП «Покровские холмы» — эксклюзивном поселке, который построили в начале 2000-х для представителей дипмиссий и бизнеса. Ранее там проживали сотрудники американского посольства, топ-менеджеры компаний Nestle, Shell, P&G, Philips, Samsung, Ikea, уточнили в публикации.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

До этого машина также загорелась на Долгоруковской улице в центре столицы. В момент происшествия за рулем была девушка, которая почувствовала запах гари и успела выбежать из автомобиля.

Авария с возгоранием автомобиля случилась на 48-м километре МКАД. Машина врезалась в разделительный буфер, после чего опрокинулась и загорелась.

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