Трехлетняя девочка погибла, застряв в игрушечной кухне

В американском штате Флорида трехлетняя девочка погибла после того, как застряла головой в игрушечном кухонном наборе в доме няни. Об этом сообщает ABC News.
Ребенок и ее брат находились под присмотром супруга няни. По предварительным данным полиции, мужчина был на втором этаже дома, пока дети играли внизу.
Как рассказал брат погибшей, игрушки упали внутрь кухонного набора. Девочка попыталась их достать, однако застряла и потеряла сознание.
Обнаружив ребенка, мужчина освободил ее, начал оказывать первую помощь и вызвал экстренные службы. Девочку госпитализировали в критическом состоянии, однако спасти ее не удалось. Полиция продолжает расследование, обвинения никому не предъявлены.
Ранее сообщалось, что во Флориде двухлетняя девочка погибла после того, как ее более чем на три часа оставили в автомобиле в жаркую погоду. Прокуратура изучала обстоятельства произошедшего.