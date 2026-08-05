Обломки беспилотника повредили частный дом под Анапой

Обломки беспилотника повредили трехэтажный частный дом в селе Супсех под Анапой. Пострадавших нет, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
«Фрагменты беспилотника попали в балкон трехэтажного частного дома. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — следует из сообщения.
2 августа в Геленджике обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Фрагменты БПЛА упали рядом с одним из магазинов, в результате в здании было повреждено остекление. О пострадавших не сообщалось.
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