Автомобиль загорелся на 89-м километре внешней стороны МКАД, движение затруднено

Автомобиль загорелся на 89-м километре внешней стороны МКАД. Движение в районе случившегося затруднено на 1,4 километра. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.