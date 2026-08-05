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Автомобиль загорелся на 89-м километре внешней стороны МКАД, движение затруднено

Автомобиль загорелся на 89-м километре внешней стороны МКАД. Движение в районе случившегося затруднено на 1,4 километра. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Автомобиль загорелся на 89-м километре внешней стороны МКАД. Движение в районе случившегося затруднено на 1,4 километра. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Учитывайте ограничения при планировании поездки, — передает оперативный Telegram-канал городского ведомства.

4 августа автомобиль загорелся на Долгоруковской улице в центре столицы. В момент происшествия за рулем была девушка, которая почувствовала запах гари и успела выбежать из машины.

Ранее авария с возгоранием автомобиля случилась на 48-м километре МКАД. Машина врезалась в разделительный буфер, после чего опрокинулась и загорелась.