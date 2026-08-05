В аэропорту Лейпцига обезвредили БПЛА со взрывчаткой производства Чехии

Взрывное устройство на беспилотнике, найденном в аэропорту Лейпцига, обезврежено, дрон был начинен пластидом чешского производства, пишет газета Leipziger Volkszeitung (LVZ).
Сообщается, что уничтожение взрывного устройства, обнаруженного на беспилотнике, произвели вблизи аэропорта. Правоохранители оцепилии территорию рядом с южной взлетно-посадочной полосой. Взрыв произвели около 17.15 по местному времени (в 18.15 по мск) на перроне южной полосы.
Издание со ссылкой на источники в следственных органах сообщило, что БПЛА нес на себе около 800 г взрывчатки. Они рассказали, что взрывное устройство дало положительный результат при тесте на нитраты, которые являются основным компонентом взрывчатки Semtex. Отмечается, что это пластид чешского производства, который использовался в 1970-х и 1980-х годах для совершения терактов, в том числе для подрыва самолета над Локерби в 1988 году.
Ранее сообщалось, что сотрудник аэропорта Лейпциг/Галле в Германии поймал руками беспилотник с самодельным взрывным устройством около полуночи по местному времени 4 августа. Он оповестил службу безопасности, полицейские квалифицировали находку как неизвестное взрывное и зажигательное устройство. В аэропорту временно приостановили полеты. Сообщалось, что дрон нашли рядом с украинским грузовым самолетом Ан.
Глава МВД Германии Александер Добриндт прервал отпуск из-за инцидента с беспилотником в аэропорту.