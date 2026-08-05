В аэропорту Лейпцига обезвредили БПЛА со взрывчаткой производства Чехии

Издание со ссылкой на источники в следственных органах сообщило, что БПЛА нес на себе около 800 г взрывчатки. Они рассказали, что взрывное устройство дало положительный результат при тесте на нитраты, которые являются основным компонентом взрывчатки Semtex. Отмечается, что это пластид чешского производства, который использовался в 1970-х и 1980-х годах для совершения терактов, в том числе для подрыва самолета над Локерби в 1988 году.