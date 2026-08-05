Один человек погиб и 7 пострадали из-за атаки ВСУ на курское село Козырёвка

Мужчина погиб при ударе беспилотника по жилому дому в деревне Козыревка Курской области, еще несколько человек пострадали, заявил губернатор Александр Хинштейн.
Известно, что вражеский дрон нанёс удар по частному строению в селе Козырёвка.
«В результате прилёта ранены 7 человек, трое их них в тяжёлом состоянии. К огромному горю, от полученных травм умер 57-летний мужчина», — сообщил Хинштейн в своем канале в «Максе».
Глава региона также отметил, что раненым оказывается необходимая помощь, их готовят к отправке в Курск.
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