В Израиле арестовали российского историка Артема Кирпиченка

По ее словам, ученого задержала Общая служба безопасности Израиля — ШАБАК. Сейчас Кирпиченок находится в тюрьме. Причины и процессуальные основания его задержания пока не раскрываются. У историка есть гражданство России и Израиля.
Кирпиченок прибыл в Тель-Авив из Еревана утром 2 августа, после чего перестал выходить на связь. О его исчезновении 4 августа сообщил журналист Олег Ясинский.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что обращений от родственников, коллег или самого ученого в диппредставительство не поступало. Несмотря на это, посольство направило запрос в компетентные органы Израиля и держит ситуацию на контроле.
Кирпиченок является кандидатом исторических наук, исследователем истории сионизма и публицистом. Он окончил Еврейский университет, служил в израильской армии, а затем вернулся в Россию.
Ранее сообщалось, что российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше по запросу Украины, вернули в Россию в результате обмена. До освобождения ученый находился в польском следственном изоляторе.