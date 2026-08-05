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В Израиле арестовали российского историка Артема Кирпиченка

Российского историка Артема Кирпиченка арестовали после въезда в Израиль. Посольство РФ запросило информацию у местных ведомств.

Источник: Аргументы и факты

Российского историка и публициста Артема Кирпиченка арестовали в Израиле. Об этом сообщила бывший депутат Госдумы Дарья Митина.

По ее словам, ученого задержала Общая служба безопасности Израиля — ШАБАК. Сейчас Кирпиченок находится в тюрьме. Причины и процессуальные основания его задержания пока не раскрываются. У историка есть гражданство России и Израиля.

Кирпиченок прибыл в Тель-Авив из Еревана утром 2 августа, после чего перестал выходить на связь. О его исчезновении 4 августа сообщил журналист Олег Ясинский.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что обращений от родственников, коллег или самого ученого в диппредставительство не поступало. Несмотря на это, посольство направило запрос в компетентные органы Израиля и держит ситуацию на контроле.

Кирпиченок является кандидатом исторических наук, исследователем истории сионизма и публицистом. Он окончил Еврейский университет, служил в израильской армии, а затем вернулся в Россию.

Ранее сообщалось, что российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше по запросу Украины, вернули в Россию в результате обмена. До освобождения ученый находился в польском следственном изоляторе.

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