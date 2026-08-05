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При атаке дрона на дом в Курской области погиб 57-летний мужчина

В Курской области при атаке беспилотника ВСУ на частный дом погиб человек. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, удар пришёлся по селу Козырёвка Большесолдатского района.

Источник: Life.ru

После прилёта пострадали семь жителей. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, на месте им оказывают первую помощь и готовят эвакуацию в Курск.

Глава региона сообщил, что от полученных травм скончался 57-летний мужчина. Хинштейн выразил соболезнования его семье.

Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим. Информация о других последствиях атаки уточняется.

Ранее Life.ru писал, что при атаке на предприятие в Беловском районе Курской области пострадали четыре человека. Среди раненых оказался 56-летний мужчина, которому потребовалась помощь медиков из-за тяжёлых травм. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что специалисты продолжают оказывать пострадавшим необходимую поддержку.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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