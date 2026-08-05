Трое погибших: стрельба в доме унесла жизни членов семьи

По данным шерифского офиса, прибывшие на место заместители обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями. Один пострадавший был доставлен в больницу при университете Дьюка, остальные находились на месте. В ходе расследования власти подтвердили, что всего были ранены четыре человека, трое из них скончались.