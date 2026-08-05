В Армении арестовали экс-гендиректора концерна Царукяна

Гагик Царукян был арестован 7 июля на два месяца. Ему инкриминируется пособничество в мошенничестве и отмывание денег в особо крупных размерах. В отношении политика также заведено дело о незаконной охоте на диких животных. На сегодняшний день около 70 компаний, связанных с Царукяном, опечатаны и простаивают, а сотрудники практически ежедневно проводят акции с требованием возобновить работу закрытых предприятий.