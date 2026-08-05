В Армении арестовали экс-гендиректора концерна Царукяна

ЕРЕВАН, 5 августа. /ТАСС/. Суд в Армении на два месяца арестовал бывшего генерального директора, председателя совета директоров концерна «Мульти груп» Седрака Арустамяна в рамках уголовного дела против владельца концерна, лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян.
«Седрак Арустамян арестован на два месяца», — сообщила она.
Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила ТАСС о задержании Арустамяна и директора компании «Мульти транспорт» Артура Даллакяна. Против Арустамяна и Даллакяна возбуждено уголовное дело по пункту 3 части 3 статьи 46−255 Уголовного кодекса (содействие мошенничеству в особо крупных размерах) и пункту 3 части 3 статьи 46−296 (содействие отмыванию денег в особо крупных размерах).
Гагик Царукян был арестован 7 июля на два месяца. Ему инкриминируется пособничество в мошенничестве и отмывание денег в особо крупных размерах. В отношении политика также заведено дело о незаконной охоте на диких животных. На сегодняшний день около 70 компаний, связанных с Царукяном, опечатаны и простаивают, а сотрудники практически ежедневно проводят акции с требованием возобновить работу закрытых предприятий.
Представители партии «Процветающая Армения» и объединенная оппозиция считают эти действия властей политическим преследованием. В ходе предвыборной кампании премьер-министр Никол Пашинян, критикуя партию Царукяна, пригрозил лишить его бизнеса и «пустить по миру».