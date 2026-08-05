Несколько человек погибли во время стрельбы в штате Северная Каролина

В округе Казуэлл, расположенном в американском штате Северная Каролина, произошла стрельба, в результате которой погибли несколько человек. Об этом проинформировало региональное управление расследований.
Согласно заявлению правоохранителей, размещенному в социальной сети Х*, помощники шерифа, прибывшие по вызову, застали на месте происшествия нескольких пострадавших с пулевыми ранениями. Один из пострадавших был госпитализирован, также выявлены и другие жертвы инцидента.
В сообщении не уточняется, кто именно устроил стрельбу, а также был ли предполагаемый преступник задержан. Однако представители ведомства подчеркнули, что для местных жителей опасности нет, а само происшествие носит локальный характер и не выходит за пределы места трагедии.
Ранее сообщалось, что мексиканского блогера застрелили в прямом эфире возле ресторана в городе Кульякан.
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