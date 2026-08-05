Один человек погиб после удара ВСУ по частному дому в Курской области

— Вражеский беспилотник атаковал частный дом в селе Козыревка. В результате прилета ранены семь человек, трое их них в тяжелом состоянии. К огромному горю, от полученных травм умер 57-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования семье, — говорится в Telegram-канале главы региона.