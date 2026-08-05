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Один человек погиб после удара ВСУ по частному дому в Курской области

В результате дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по частному дому в Курской области один человек погиб, еще семеро пострадали. Об этом в среду, 5 августа, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В результате дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по частному дому в Курской области один человек погиб, еще семеро пострадали. Об этом в среду, 5 августа, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

— Вражеский беспилотник атаковал частный дом в селе Козыревка. В результате прилета ранены семь человек, трое их них в тяжелом состоянии. К огромному горю, от полученных травм умер 57-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования семье, — говорится в Telegram-канале главы региона.

Пострадавшим врачи сейчас помогают на месте происшествия. В скором времени их эвакуируют в Курск.

В этот же день стало известно, что в результате удара украинской армии по медицинскому учреждению в Донецке погибла пенсионерка, еще две женщины получили ранения. Больницу атаковал вражеский дрон.

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