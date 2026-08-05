Москвича осудили за оправдание взрыва на станции метро «Лубянка»

«Суд назначил обвиняемому Алекскерову наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок три года», — рассказали в пресс-службе.