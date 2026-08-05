Москвича осудили за оправдание взрыва на станции метро «Лубянка»

МОСКВА, 5 августа./ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к одному году и шести месяцам заключения жителя Москвы Мухаммеда Алекскерова за оправдание действий Марьям Шариповой, осуществившей самоподрыв на станции метро «Лубянка» в 2010 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Суд назначил обвиняемому Алекскерову наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок три года», — рассказали в пресс-службе.
Обвиняемый в январе 2023 года оставил два комментария в Telegram, в которых положительно оценил деятельность Марьям Шариповой и совершенного ею теракта.
В марте 2010 года на станциях московского метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии произошло два мощных взрыва. Эти теракты унесли жизни 40 человек.