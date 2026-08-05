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Москвича осудили за оправдание взрыва на станции метро «Лубянка»

Мужчину приговорили к одному году и шести месяцам заключения.

МОСКВА, 5 августа./ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к одному году и шести месяцам заключения жителя Москвы Мухаммеда Алекскерова за оправдание действий Марьям Шариповой, осуществившей самоподрыв на станции метро «Лубянка» в 2010 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд назначил обвиняемому Алекскерову наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок три года», — рассказали в пресс-службе.

Обвиняемый в январе 2023 года оставил два комментария в Telegram, в которых положительно оценил деятельность Марьям Шариповой и совершенного ею теракта.

В марте 2010 года на станциях московского метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии произошло два мощных взрыва. Эти теракты унесли жизни 40 человек.

Как установило следствие, взрыв на «Лубянке» устроила уроженка Дагестана Марьям Шарипова. Организатор теракта Магомедали Вагабов был одним из лидеров диверсионно-террористического подполья Дагестана. В августе 2010 года он был ликвидирован в результате операции ФСБ.

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