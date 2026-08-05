Марганец Днепропетровской области четвертый день остается без воды

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Город Марганец Днепропетровской области на юго-востоке Украины уже четвертые сутки остается без воды из-за повреждения насосной установки магистрального водопровода.
По данным областного совета, ситуация осложняется тем, что насосная установка импортная и доставлять запчасти приходится из Европы.
«Несмотря на то, что срок изготовления ремонтного комплекта для насосной установки составляет от 8 до 10 недель, региональное управление водных ресурсов в Днепропетровской области достигло договоренности с заводом-производителем о получении ремонтного комплекта, который уже изготовлен для другого заказчика. В настоящее время рассматривается вопрос о максимально возможном ускорении его доставки из Европы на Украину», — отмечается в сообщении облсовета.
Как отмечает издание «Страна», жители пользуются имеющимися в городе колодцами, около них выстраиваются длинные очереди. Аналогичная ситуация в расположенных рядом Никополе, Покрове и Томаковке.