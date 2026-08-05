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На берег Турции выкинуло безэкипажный катер

На черноморском побережье Турции в провинции Сакарья обнаружен безэкипажный катер неустановленного происхождения.

На черноморском побережье Турции в провинции Сакарья обнаружен безэкипажный катер неустановленного происхождения. Об этом 5 августа сообщил телеканал Habertürk.

Инцидент произошел в районе Денизкей округа Карасу. По информации телеканала, около 15:45 по местному времени (совпадает с московским) местные жители заметили подозрительный объект на пляже и сообщили о нем в правоохранительные органы.

Прибывшие на место специалисты провели осмотр и установили, что найденный объект является безэкипажным морским аппаратом. По предварительным данным, взрывчатых веществ на катере не обнаружено. По указанию прокуратуры Карасу, судно было изъято и передано саперам для последующей ликвидации.

Это не первый случай обнаружения беспилотных аппаратов на турецком побережье Черного моря. В июне текущего года в провинции Трабзон упал украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки, а в июле обломки беспилотников находили в ряде провинций Турции. В марте 2026 года аналогичный инцидент произошел в провинции Орду, где местные жители также сообщили о подозрительном объекте на пляже.

Ранее мы писали: Хуситы объявили об ударе ракетой по саудовскому танкеру в Аденском заливе.

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