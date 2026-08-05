Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ на частный дом в Курской области

Мужчина погиб в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в селе Козыревка Курской области, еще семь человек получили ранения. Об этом написал губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАХ.
«В результате прилета ранены 6 человек, трое их них в тяжелом состоянии. К огромному горю, от полученных травм умер 57-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования семье», — написал он.
Хинштейн подчеркнул, что пострадавшим на месте оказывается первая помощь. Кроме того, их готовят к эвакуации в Курск.
Ранее сайт KP.RU писал, что в Зеленодольском районе Татарстана после падения обломков беспилотника украинской армии возникло локальное возгорание на территории одного из гражданских объектов. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами экстренных служб.