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Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ на частный дом в Курской области

Три человека находятся в тяжелом состоянии после атаки беспилотника ВСУ на частный дом под Курском.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина погиб в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в селе Козыревка Курской области, еще семь человек получили ранения. Об этом написал губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАХ.

«В результате прилета ранены 6 человек, трое их них в тяжелом состоянии. К огромному горю, от полученных травм умер 57-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования семье», — написал он.

Хинштейн подчеркнул, что пострадавшим на месте оказывается первая помощь. Кроме того, их готовят к эвакуации в Курск.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Зеленодольском районе Татарстана после падения обломков беспилотника украинской армии возникло локальное возгорание на территории одного из гражданских объектов. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами экстренных служб.

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