В нескольких муниципальных образованиях Кубани объявили беспилотную опасность

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. Беспилотная опасность объявлена на территории нескольких муниципальных образований Краснодарского края, сообщается в канале главного управления МЧС России по региону в «Максе».
«Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский округ, муниципальный округ г. Горячий Ключ, г. Краснодар, Славянский, Калининский, Брюховецкий, Выселковский, Динской, Усть-Лабинский, Красноармейский, Кореновский, Тимашевский, Туапсинский округ, муниципальный округ г. Анапа, г. Новороссийск, г. Геленджик, Темрюкский, Крымский, Абинский, Северский районы», — говорится в сообщении.
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