Пушилин сообщил о погибшем и шестерых пострадавших после ударов ВСУ по ДНР

По его словам, враг ударил по больнице, расположенной в центре Донецка. В результате этой атаки погибла мирная жительница, травмы получили два человека. Ещё четверо мирных жителей пострадали в Горловке.
Помимо этого, повреждения получили два жилых дома, девять объектов гражданской инфраструктуры, два рейсовых автобуса, специальная техника, грузовой автомобиль и две легковые машины.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российские средства ПВО перехватили 1083 украинских беспилотника самолётного типа. Также были уничтожены десять управляемых авиабомб и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.
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