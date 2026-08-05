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В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали два человека

В Шебекине повреждены здание коммерческого объекта, навес и автомобили.

БЕЛГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. В Белгородской области два человека были ранены в результате атак БПЛА на населенные пункты. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа при ударе беспилотника по легковому автомобилю ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой. После обследования ему оказана медицинская помощь, далее лечение он продолжит амбулаторно», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что в городе Шебекино при детонации БПЛА ранен еще один человек. Мужчина получил множественные осколочные ранения бедер и коленного сустава, его доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой помощи он будет переведен в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, в Шебекине повреждены здание коммерческого объекта, навес и автомобили. В хуторе Семейный Ракитянского округа FPV-дроны повредили частный дом, а в селе Дунайка Грайворонского округа в результате детонации беспилотника повреждены кровли двух частных домовладений.

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