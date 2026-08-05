В аэропорту Лейпцига обезвредили дрон со взрывным устройством

После обнаружения дрона полиция при помощи робота-сапёра извлекла взрыватель. Само устройство позже уничтожили контролируемым подрывом рядом с южной взлётно-посадочной полосой.
На время операции движение самолётов приостанавливали. Одна из полос пока остаётся закрытой для использования.
По данным Leipziger Volkszeitung, источники в правоохранительных органах сообщили, что беспилотник мог быть оснащён примерно 800 граммами взрывчатого вещества на основе чешского пластита Semtex.
Расследование происшествия ведут генеральная прокуратура Дрездена и подразделение по борьбе с терроризмом и экстремизмом земельного управления уголовной полиции Саксонии.
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