Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области», — написал он в «Максе».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше