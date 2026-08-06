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Два человека пострадали в результате налёта БПЛА на Белгородскую область

В результате атак беспилотников на населённые пункты Белгородской области пострадали два человека. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Один из случаев произошёл в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа, где дрон ударил по легковому автомобилю. Мужчина получил минно-взрывную травму и самостоятельно обратился за медицинской помощью. После обследования врачи оказали ему помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

Ещё один житель пострадал в городе Шебекино после детонации беспилотника. Мужчина получил множественные осколочные ранения бёдер и коленного сустава, после оказания первой помощи его планируют направить в одну из больниц Белгорода. Кроме того, в Шебекино повреждены здание коммерческого объекта, навес и автомобили.

FPV-дроны также повредили частный дом в хуторе Семейный Ракитянского округа, а в селе Дунайка Грайворонского округа после детонации беспилотника были повреждены крыши двух частных домовладений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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