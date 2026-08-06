Ричмонд
+31°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британец в костюме смерти с косой пугал посетителей больницы

Британец облачился в костюм «Мрачного жнеца» и пугал персонал и пациентов больницы.

Источник: Аргументы и факты

26-летний житель Великобритании Леон Гиллеспи был оштрафован за устрашающее поведение в больнице графства Денбишир, пишет Mirror.

Согласно материалам дела, Гиллеспи облачился в костюм «Мрачного жнеца», символизирующего смерть, и поднялся на крышу медучреждения, откуда пугал персонал и пациентов. Кроме того, он держал в руках длинный клинок.

Свое полностью черное одеяние британец позже назвал костюмом ворона. Причина поступка Гиллеспи при этом осталась неясной. В результате нарушитель был оштрафован на 200 фунтов.

Ранее сообщалось, что в Перу полицейские надели костюмы талисманов Чемпионата мира по футболу орлана Клатча и лося Мэйпла, чтобы арестовать наркоторговца.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше