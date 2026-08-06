Британец в костюме смерти с косой пугал посетителей больницы

26-летний житель Великобритании Леон Гиллеспи был оштрафован за устрашающее поведение в больнице графства Денбишир, пишет Mirror.
Согласно материалам дела, Гиллеспи облачился в костюм «Мрачного жнеца», символизирующего смерть, и поднялся на крышу медучреждения, откуда пугал персонал и пациентов. Кроме того, он держал в руках длинный клинок.
Свое полностью черное одеяние британец позже назвал костюмом ворона. Причина поступка Гиллеспи при этом осталась неясной. В результате нарушитель был оштрафован на 200 фунтов.
Ранее сообщалось, что в Перу полицейские надели костюмы талисманов Чемпионата мира по футболу орлана Клатча и лося Мэйпла, чтобы арестовать наркоторговца.