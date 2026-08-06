Ричмонд
+31°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб и шесть пострадали при атаке БПЛА в Курской области

Беспилотник ударил по частному дому в селе Козыревка Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Один человек погиб, еще шестеро ранены.

Беспилотник ударил по частному дому в селе Козыревка Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Один человек погиб, еще шестеро ранены.

Как добавил глава Курской области, из шестерых пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии. Он также уточнил, что погиб 57-летний мужчина.

Медики оказывают первую помощь пострадавшим на месте. В ближайшее время раненых доставят в Курск, сообщил Александр Хинштейн.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше