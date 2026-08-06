Один человек погиб и шесть пострадали при атаке БПЛА в Курской области

Беспилотник ударил по частному дому в селе Козыревка Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Один человек погиб, еще шестеро ранены.
Как добавил глава Курской области, из шестерых пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии. Он также уточнил, что погиб 57-летний мужчина.
Медики оказывают первую помощь пострадавшим на месте. В ближайшее время раненых доставят в Курск, сообщил Александр Хинштейн.
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