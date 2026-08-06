У водителя в Марий Эл изъяли мопед с надписью «Спаси и сохрани от гаишников»

Мужчина из Марий Эл, который разместил на своем мопеде надпись «Спаси и сохрани от гаишников», использовал слова принятого у православных христиан обращения к Богу и тем самым нарушил одну из десяти заповедей — не обращаться к Господу всуе. Об этом рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.