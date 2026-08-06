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У водителя в Марий Эл изъяли мопед с надписью «Спаси и сохрани от гаишников»

Мужчина из Марий Эл, который разместил на своем мопеде надпись «Спаси и сохрани от гаишников», использовал слова принятого у православных христиан обращения к Богу и тем самым нарушил одну из десяти заповедей — не обращаться к Господу всуе. Об этом рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

Мужчина из Марий Эл, который разместил на своем мопеде надпись «Спаси и сохрани от гаишников», использовал слова принятого у православных христиан обращения к Богу и тем самым нарушил одну из десяти заповедей — не обращаться к Господу всуе. Об этом рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

Мопед с такой надписью забрали у пьяного 38-летнего жителя Козьмодемьянска в Марий Эл, сообщила ранее региональная прокуратура. Суд установил, что в мае мужчина управлял мопедом, будучи пьяным. Его остановили инспекторы ДПС, обнаружившие, что водитель лишен прав за нетрезвое вождение.

— Лучше стараться остерегаться упоминать имя Божие всуе и публиковать или печатать на стекла машин или бензобаках мотоциклов какие-то шуточные молитвы. Это прямое нарушение данной Богом Моисею заповеди: не упоминай имени Господа Бога Твоего напрасно, всуе, в шутку, — цитирует священника РИА Новости.

К тому же данная история красноречиво показывает, что это не работает, добавил он.

30 июля суд приговорил к 10 месяцам колонии условно водителя по фамилии Шуклин по делу о пьяной езде в Королеве. Мужчину, лишенного прав, повторно остановили сотрудники ДПС, и он снова отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.