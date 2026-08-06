Москвича приговорили к сроку за оправдание теракта на Лубянке в 2010 году

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Москвы Мухаммеда Алекскерова к одному году и шести месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в оправдании действий Марьям Шариповой, которая в 2010 году устроила самоподрыв на станции метро «Лубянка».