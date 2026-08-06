Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области два человека пострадали при атаке ВСУ

Два человека получили ранения в Белгородской области при атаке беспилотников ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Белгородской области в результате удара ВСУ пострадали два человека, сообщает оперативный штаб региона.

В Шебекино при взрыве БПЛА был ранен боец отряда «Орлан». С тяжёлыми осколочными ранениями его доставили в больницу.

Ещё один пострадавший — мужчина из посёлка Маслова Пристань, где беспилотник атаковал его автомобиль. Пострадавший также получил необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в хуторе Семейный и селе Дунайка зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Ранее также сообщалось, что пожилая женщина погибла при атаке беспилотника на медучреждение в Киевском районе Донецка.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше