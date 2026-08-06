В Белгородской области два человека пострадали при атаке ВСУ

В Белгородской области в результате удара ВСУ пострадали два человека, сообщает оперативный штаб региона.
В Шебекино при взрыве БПЛА был ранен боец отряда «Орлан». С тяжёлыми осколочными ранениями его доставили в больницу.
Ещё один пострадавший — мужчина из посёлка Маслова Пристань, где беспилотник атаковал его автомобиль. Пострадавший также получил необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, в хуторе Семейный и селе Дунайка зафиксированы повреждения инфраструктуры.
Ранее также сообщалось, что пожилая женщина погибла при атаке беспилотника на медучреждение в Киевском районе Донецка.
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