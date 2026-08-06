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Habertürk: безэкипажный катер обнаружили на побережье в Турции

У берегов турецкой провинции Сакарья обнаружен безэкипажный катер.

Источник: Аргументы и факты

У берегов турецкой провинции Сакарья обнаружен безэкипажный катер, происхождение которого пока неизвестно, сообщает Habertürk.

О подозрительном объекте сообщили жители деревни Денизкей. На место прибыли специалисты.

«Прибывшие по вызову специалисты установили, что, по предварительным данным, речь идет о безэкипажном катере без взрывчатки», — говорится в сообщении издания.

На данный момент судно передано сапёрам для более детальной проверки и дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили «Геранями» в акватории Черного моря два безэкипажных катера ВСУ.

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