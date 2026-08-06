Жителя Москвы осудили на 3,5 года за оправдание теракта в «Крокусе»

2-й Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего жителя Москвы Давида Назарова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о публичном оправдании терроризма и реабилитации нацизма. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в пресс-службе суда.
Уточняется, что молодой человек разместил в мессенджере комментарии с признаками публичного оправдания терроризма, в том числе нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года.
Также с марта по июнь 2024 года он опубликовал в соцсети записи, которые содержат признаки оправдания деятельности нацистской Германии.
Помимо лишения свободы, ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей и запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете.
В апреле Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Краснодарского края за публичные призывы к террористической деятельности. Уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ возбудили против Егора Прасова из-за комментария, который он написал в Telegram-канале в октябре 2023 года. В нем содержались призывы нанести ядерный удар по России.