Жителя Москвы осудили на 3,5 года за оправдание теракта в «Крокусе»

В апреле Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Краснодарского края за публичные призывы к террористической деятельности. Уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ возбудили против Егора Прасова из-за комментария, который он написал в Telegram-канале в октябре 2023 года. В нем содержались призывы нанести ядерный удар по России.