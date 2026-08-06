В Ленобласти моторная лодка налетела на надувной матрас с детьми

В Ленинградской области произошел несчастный случай с участием детей во время отдыха на воде, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
В ходе движения по акватории Ново-Свирского канала моторная лодка столкнулась с надувным матрасом, на котором находились двое детей в возрасте 5 и 8 лет.
Пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетних ничто не угрожает.
В настоящее время по факту инициирована прокурорская проверка.
Ранее сообщалось, что пожарный из Хабаровска спас двух тонувших в Амуре женщин.