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В Ленобласти моторная лодка налетела на надувной матрас с детьми

В Ленинградской области двое детей пострадали во время отдыха на воде.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области произошел несчастный случай с участием детей во время отдыха на воде, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

В ходе движения по акватории Ново-Свирского канала моторная лодка столкнулась с надувным матрасом, на котором находились двое детей в возрасте 5 и 8 лет.

Пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетних ничто не угрожает.

В настоящее время по факту инициирована прокурорская проверка.

Ранее сообщалось, что пожарный из Хабаровска спас двух тонувших в Амуре женщин.