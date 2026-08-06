В Приморье ребенок выпал из окна

«Вчера, 5 августа, в Артемовскую городскую больницу бригадой скорой медицинской помощи был доставлен ребенок шести лет, получивший травмы в результате выпадения из окна третьего этажа. В настоящее время мальчик на ИВЛ в тяжелом состоянии в реанимации», — говорится в сообщении в канале в «Максе».