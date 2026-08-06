В Приморье ребенок выпал из окна

ВЛАДИВОСТОК, 6 августа. /ТАСС/. Шестилетнего ребенка, выпавшего из окна на третьем этаже, спасают врачи в городе Артеме Приморского края. Мальчик находится на ИВЛ, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«Вчера, 5 августа, в Артемовскую городскую больницу бригадой скорой медицинской помощи был доставлен ребенок шести лет, получивший травмы в результате выпадения из окна третьего этажа. В настоящее время мальчик на ИВЛ в тяжелом состоянии в реанимации», — говорится в сообщении в канале в «Максе».
Отмечается, что специалисты делают все для стабилизации состояния и сохранения здоровья ребенка. Решается вопрос о переводе мальчика в медучреждение третьего уровня.
По информации прокуратуры Приморья, после падения мальчика из окна возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Прокуратура даст оценку работе органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.