Собянин сообщил о трёх сбитых БПЛА ВСУ

По его словам, к местам падения БПЛА направлены сотрудники экстренных служб. О каких-либо повреждениях не уточнялось.
За минувшие сутки в столичном регионе отразили атаку 13 беспилотников. О повреждениях или пострадавших информации не было.
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