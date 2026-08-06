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Собянин сообщил о трёх сбитых БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны столичного региона сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, к местам падения БПЛА направлены сотрудники экстренных служб. О каких-либо повреждениях не уточнялось.

За минувшие сутки в столичном регионе отразили атаку 13 беспилотников. О повреждениях или пострадавших информации не было.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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