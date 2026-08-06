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Утонувшего мужчину нашли на побережье Сахалина

На побережье Сахалина в районе села Танги Александровск-Сахалинского района обнаружено тело 24-летнего местного жителя.

На побережье Сахалина в районе села Танги Александровск-Сахалинского района обнаружено тело 24-летнего местного жителя. Как сообщили в региональном Следственном комитете, на теле мужчины зафиксированы признаки утопления.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку. В ходе осмотра места происшествия криминальных следов, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и проводятся необходимые экспертизы для установления точной причины гибели человека.

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