Утонувшего мужчину нашли на побережье Сахалина

На побережье Сахалина в районе села Танги Александровск-Сахалинского района обнаружено тело 24-летнего местного жителя. Как сообщили в региональном Следственном комитете, на теле мужчины зафиксированы признаки утопления.
По данному факту следователи организовали доследственную проверку. В ходе осмотра места происшествия криминальных следов, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и проводятся необходимые экспертизы для установления точной причины гибели человека.
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