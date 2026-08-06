Вблизи Москвы сбиты три беспилотника

Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
Росавиация сообщала, что в районе московского аэропорта Внуково действуют ограничения на использование воздушного пространства. Служба предупредила о возможных изменениях в расписании рейсов.
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