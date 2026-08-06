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Туристы на парашюте зацепились за столб и сорвались с большой высоты в Турции

Двое отдыхающих получили травмы во время полёта на парашюте у побережья турецкого Кемера. Как пишет Mash, инцидент случился из-за троса, зацепившегося за расположенный рядом столб.

Источник: Life.ru

Туристы на парашюте зацепились за столб и сорвались. Видео © Telegram / Mash.

Происшествие случилось вечером 5 августа возле пляжа отеля Queen’s Park. После того как трос зацепился, туристы сорвались вниз и упали примерно с 50-метровой высоты.

Один из пострадавших, по словам свидетелей, в момент прибытия скорой помощи находился без сознания.

Ранее в Московской области погиб 41-летний спортсмен во время выполнения прыжка с парашютом. Причиной трагедии стали технические проблемы с оборудованием.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.