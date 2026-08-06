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Собянин: Три летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

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