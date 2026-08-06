Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области объявили ракетную опасность

Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

ВОРОНЕЖ, 6 августа. /ТАСС/. Ракетная опасность объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Александр Гусев.

«Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — проинформировал он.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше