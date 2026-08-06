Семью, унесенную в открытое море во время шторма, спасли в Приморском крае

— Супруги с ребенком отправились на резиновой лодке на прогулку, но внезапно ветер усилился, их начало уносить от берега. Самостоятельно пристать к берегу они уже не смогли. На помощь людям выдвинулись спасатели МЧС России. Им удалось быстро обнаружить лодку и доставить всех находившихся в ней на берег, — сказано в канале ведомства в мессенджере МАКС.