Семью, унесенную в открытое море во время шторма, спасли в Приморском крае

В Приморском крае спасли семью из трех человек, которую на резиновой лодке унесло в открытое море из-за резкого усиления ветра и больших волн. Об этом в среду, 5 августа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Инцидент произошел днем в бухте Триозерье.
— Супруги с ребенком отправились на резиновой лодке на прогулку, но внезапно ветер усилился, их начало уносить от берега. Самостоятельно пристать к берегу они уже не смогли. На помощь людям выдвинулись спасатели МЧС России. Им удалось быстро обнаружить лодку и доставить всех находившихся в ней на берег, — сказано в канале ведомства в мессенджере МАКС.
Уточняется, что медицинская помощь никому не потребовалась.
19 июля в Ленинградской области эвакуировали 12 человек, включая пятерых детей, после того как группу, которая вышла на лодках из Приозерска, унесло ветром в акваторию Ладожского озера. Инцидент произошел на реке Тихой.